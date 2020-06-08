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تعليم

جامعة المستقبل تقتحم التصنيف العالمي للجامعات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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نجحت جامعة المستقبل في مصر للمرة الأولى في التواجدف الترتيب العالمي scimago Institutions Ranking .

وجاءت جامعة المستقبل في المرتبة رقم 20 على مستوى الجامعات المصرية، ورقم 99 على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط، ورقم 742 علي العالم متفوقة علي الكثير من  الجامعات الخاصة و الحكومية. 

يذكر أن موقع Scimago Institutions Ranking، يقوم بتقييم الجامعات من الناحية العلمية المبنية على البحث العلمي علي مستوى العالم، حيث أنه يعتمد في التقييم على ثلاث مقاييس أساسها الأداء في البحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي. 

ونجحت جامعة المستقبل في تطبيق معاير البحث العلمي والابتكار بين طلاب الجامعة بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات الأنشطة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في المجتمع المصري.
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