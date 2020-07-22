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رياضة

أرنولد يرد على هدف تشيلسي الملغي بالثاني لصالح ليفربول.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ليفربول الهدف الثاني في شباك نظيره تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وعزز ليفربول من تقدمه مع الدقيقة 38، خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء يسددها اللاعب ترينت أرنولد بكرة قوية تمر من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى للشباك بطريقة رائعة.

وجاء الهدف الأول بعد إستخلاص رائع للكرة من قبل اللاعب نابي كيتا على حدود منطقة جزاء فريق تشيلسي ليطلق تسديدة صاروخية تصطدم بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا قبل ان تسكن الشباك بطريقة رائعة.

ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل جولتين من النهاية، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في المباراة قبل الماضية مع بيرنلي، وخسر المباراة الماضية على يد آرسنال.

ويخشى ليفربول أن يفسد تشيلسي، فرحة تتويجه بالبريميرليج، حيث سيتسلم كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على ملعب أنفيلد، عقب انتهاء مباراته ضد البلوز.

ويفتقد ليفربول في المباراة، لخدمات لاعبه جوردان هندرسون بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وحسم ليفربول التتويج بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 32، بعدما رفع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ 23 نقطة.
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