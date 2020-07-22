أرنولد يرد على هدف تشيلسي الملغي بالثاني لصالح ليفربول.. فيديو

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما تعادل في المباراة قبل الماضية مع بيرنلي، وخسر المباراة الماضية على يد آرسنال.





ويخشى ليفربول أن يفسد تشيلسي، فرحة تتويجه بالبريميرليج، حيث سيتسلم كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على ملعب أنفيلد، عقب انتهاء مباراته ضد البلوز.



