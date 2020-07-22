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أخبار البلد

أبرزها الولايات المتحدة.. مصر للطيران تفتح خطوطا جديدة للشحن الجوي لأول مرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:08 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
صرح الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أنه تقرر بدءا من يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ تشغيل رحلة أسبوعية منتظمة إلى مطار جون كينيدي (نيويوك) بـ الولايات المتحدة الأمريكية من خلال طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي طراز  A330-200، وذلك لتلبية الطلب المتزايد للتبادل التجاري من خلال الشحن الجوي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي كنقطة تجميع (HUB).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لدعم منظومة الشحن الجوي وتنشيط حركة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزا للدور المحوري لمطار القاهرة الجوي كحلقة وصل بين دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتعد هذه الرحلة الأولي من نوعها كـ رحلة بضائع بطائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث تقرر أن تكون هذه الرحلة أسبوعية على طائرات الشركة.

وفي السياق ذاته فقد تقرر استعادة تشغيل وفتح العديد من الخطوط الجديدة للشحن الجوي للعديد من الوجهات ومن ضمنها مومباي لاجوس وجوهانسبرج وجوانزو وبانكوك وهونج كونج.

مع تعزيز تشغيل بعض الرحلات ومنها أوستند وكولون ميلانو واسطنبول وجدة وعمان ودبي والشارقة والرياض.

ايضا تم تشغيل بعض رحلات الطيران العارض لتلبية احتياجات السوق ومنها بغداد وصوفيا وأثينا وباماكو والخرطوم وبوخارست.

يأتي ذلك تماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتوسعة شبكة الشحن الجوي علي مستوي العالم.
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