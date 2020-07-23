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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية غرب مدينة سرت

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "الجماهيرية" المحلية الليبية، في نبأ منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت. 

وفي وقت سابق، حذر الجيش الوطني الليبي، تركيا من الاقتراب من السواحل الليبية، مهددا باستهداف أي قطع بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية.

وأوضحت البحرية الليبية على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي العقيد أبو بكر الأبيض، أن أي قطعة بحرية تركية تحاول الاقتراب من السواحل الليبية ستكون عرضة للتدمير، مضيفة أن الجيش لديه الإمكانيات اللازمة لدحر أي عدو يقترب من ليبيا.

وتابع الأبيض في مؤتمر صحفي، أن القوة البحرية في حالة تأهبّ قصوى ومستعدة لكل الفرضيات، مشيرًا إلى أنها قامت بتجربة منظومة صواريخ تزن طنّ وفحصها وتجهيزها ثم نقلها للأماكن التي من المحتمل استخدامها فيها قبل تثبيتها في مواقعها على الساحل الليبي، كما قامت بتركيز منصة جديدة لإطلاق هذه الصواريخ واختبارها.
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