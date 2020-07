موجز السوشيال ميديا | محمد صلاح : الحلم أصبح حقيقة.. ريهام سعيد: الرقاصة بتحب ربنا لكن ضعيفة.. إليسا تعلن موعد طرح أغنية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول صورة اثناء تتويجة بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ، بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام





وعلق محمد صلاح قائلا عي الصورة :I did say it was dream come true





نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة باطلالة صيفية بقميص مشجر بأقواقع و شورت جاينز





احتفل الفنان أحمد رزق بعيد ميلاد منة شلبي وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر أحمد رزق صورة له برفقة منة شلبي وعلق قائلا: "كل سنه و انتي طيبة يا غالية ، نالت إعجاب متابعيه".





شاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ريهام سعيد :الرقاصة و البنت الي مش محجبة و اي حد بيعمل ذنب ومش ملتزم بيحبوا ربنا ومؤمنين بة وبيغيروا علي سيدنا محمد





أعلنت الفنانة إليسا عن موعد طرح الأغنية الجديدة "صاحبة راي " عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وقالت اليسا في تغريدة : الأغنية # صاحبة_رأي ستستمر الساعة 2 مساءً وعلى قناة روتانا يوتيوب الساعة 8 مساءً بتوقيت بيروت ، أحبكم جميعًا





نشر وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، صورة للنجم محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام.