بعد تتويجه بلقب الدوري الانجليزي.. محمد صلاح: الحلم أصبح حقيقة

نجم النجوم ،الف مبروك ، الي مشرفنا

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و كان قد توّج محمد صلاح لاعب نادي ليفربول رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه لموسم 2019-2020.





وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.









وتقام الآن مراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.





وحمّل جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في حدث انتظره عشاق ليفربول كثيرًا.