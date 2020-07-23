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رياضة

بعد تتويجه بلقب الدوري الانجليزي.. محمد صلاح: الحلم أصبح حقيقة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ميرنا محمود
نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول صورة اثناء تتويجة بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ،  بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام

وعلق محمد صلاح  قائلا عي الصورة :I did say it was dream come true 
وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات :
نجم النجوم ،الف مبروك ، الي مشرفنا 

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و كان قد توّج محمد صلاح لاعب نادي ليفربول رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه لموسم 2019-2020.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.


وتقام الآن مراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وحمّل جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في حدث انتظره عشاق ليفربول كثيرًا.
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