AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيللي كريم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها.. إنها أشعة الشمس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:17 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور مع إحدى صديقتها، عبر حسابها على إنستجرام، لتهنئها بعيد ميلادها.

علقت نيللي على الصور: "إنه عيد ميلادها ، لذلك دعونا نحتفل به من اليوم وكل يوم ، أنا سعيد لأنك في حياتي صديقي أختي ..... بلا نهاية ... سمها ما تشاء ، إنها أشعة الشمس ☀️ التي دائمًا معي في كل تقلباتي ، إنها لي ess بارك الله فيك دائمًاing_elmor كن سعيدًا".

أعلنت النجمة نيللى كريم عن اقتراب عرض مسلسلها الجديد "نمرة اتنين"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "نمرة اتنين" حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، ويضم أيضا عادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.

كانت نيللي كريم حققت نجاحا كبيرا بمسلسل "بـ100 وش" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2020 مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلوزة تريكو.. شيري عادل تخطف الأنظار برفقة شقيقها

مع والدها.. نور اللبنانية تسحر متابعيها بإطلالة كلاسيكية على إنستجرام

نيللى كريم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة .. شاهد

ذاكر معانا.. «صدى البلد» ينشر مراجعة ليلة الامتحان في «اللغة الإنجليزية» للثانوية العامة

نمرة اتنين.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

نجم المقاولون يكشف مفاجأة عن مفاوضات الزمالك لطاهر محمد طاهر

واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

زيارة مريبة لوزير خارجية أردوغان إلى أفريقيا.. هل العثمانية الجديدة تتمدد نحو القارة السمراء؟

أردوغان يتمدد في أفريقيا.. زيارة مريبة لوزير خارجية تركيا إلى غينيا الاستوائية تفتح ملف سرقة العثمانلي لثروات القارة السمراء.. وتحذيرات من تحالف تركي إثيوبي ضد مصر

بشرى سارة .. مصر تسجل أكبر عدد يومي لـ متعافي كورونا

ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين لا يهمني الآن

AdvertisementS

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

طرد سيدة من طائرة والركاب يصفقون فور خروجها .. فيديو

حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

منة شلبي في عيد ميلادها .. تعرف على عمرها الحقيقي

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو

توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

دعاء بعد القيام من الركوع تتسابق الملائكة لكتابته.. تعرف عليه

خبير أوبئة يكشف سر تراجع الإصابات والوفيات بكورونا.. ومتى نصل إلى الصفر

مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها