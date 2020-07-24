نيللي كريم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها.. إنها أشعة الشمس

نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور مع إحدى صديقتها، عبر حسابها على إنستجرام، لتهنئها بعيد ميلادها.





علقت نيللي على الصور: "إنه عيد ميلادها ، لذلك دعونا نحتفل به من اليوم وكل يوم ، أنا سعيد لأنك في حياتي صديقي أختي ..... بلا نهاية ... سمها ما تشاء ، إنها أشعة الشمس ☀️ التي دائمًا معي في كل تقلباتي ، إنها لي ess بارك الله فيك دائمًاing_elmor كن سعيدًا".





أعلنت النجمة نيللى كريم عن اقتراب عرض مسلسلها الجديد "نمرة اتنين"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.





مسلسل "نمرة اتنين" حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، ويضم أيضا عادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.





كانت نيللي كريم حققت نجاحا كبيرا بمسلسل "بـ100 وش" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2020 مع المخرجة كاملة أبو ذكري.



