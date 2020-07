حفل العيد و العطاء.. يارا تروج لحفلتها الخيرية لأطفال كورونا

View this post on Instagram

‏إحتفلوا بعيد الأضحى في دبي أوبرا ثاني أيام العيد الموافق 1 أغسطس الذي سيكون حفلًا خيريًا بعنوان "حفل العيد والعطاء" و يعود ريعه للأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد-19 #يارا #يارا_لوفرز #دبي #حفل_العيد #اوبرا_دبي #الامارات رابط التذاكر https://dubaiopera.etixdubai.com/shows/show.aspx?sh=hope20 #mydss #حفل_العيد_والعطاء TAGS: DSS @dsssocial (TWT, IG) MBC AMAL @MBCHope ( TWT) @mbchopeinsta(IG) @mbc1 (TWT, IG) UNICEF MENA @UNICEFmena (TWT) @unicef_mena (IG) Dubai Opera @dubaiopera (IG, TWT) #Yaralb_lovers #eid #concert #opera #dubai #uae #emirates #Yara