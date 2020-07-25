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ثقافة

الفشني ويونس في ليلة صوفية بالأوبرا.. الأحد

السبت 25/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا،تحت عنوان "ليلة صوفية" للمطرب وائل الفنشى الذى يستضيف المنشد الشيخ إيهاب يونس وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد، على مسرح النافورة .  

ويتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا ، واحة الغروب ، ممكلة الغجر ، تتر بداية مسلسل طايع ، ماشى وشايل فوق كتافى حمل ، الهروب ، عينى اه ، يا مدعى الكبر ، ادعوك ، فاح المسك ، انا جايلك ، يا عاشقا ، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها . 

جدير بالذكر أن وائل الفشنى تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني احد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية ، التحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سببًا فى عدم استكمال دراسته به ، شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك وقدم عزفًا ذا نمط مختلف إذ أدخل الات الايقاع الشرقى على الموسيقى الغربية واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لعدد من تترات المسلسلا التليفزيونية . 

اما الشيخ ايهاب يونس تخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2006 ، بدأ مشواره مع الإنشاد فى عمر الـ 13 عام وتأثر بكبار المنشدين المصريين وفي مقدمتهم الشيخ محمد الفيومي، النقشبندي وطوبار، عمل لعدة سنوات في بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل ، وفي 2007 اسس فرقته الخاصة واحيا معها حفلات الإنشاد الديني في مختلف محافظات مصر ثم انطلقت شهرته ليقدم حفلات في الوطن العربي والعالم .
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