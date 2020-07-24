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أخبار العالم

أفريكوم: الأقمار الصناعية تكشف وجود مرتزقة بمعداتهم العسكرية في سرت

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:40 م
الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية تكشف وجود مرتزقة بمعداتهم العسكرية في سرت
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سمر صالح
أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" اليوم الجمعة أن صور الأقمار الصناعية تبين وجود مرتزقة فاجنر الروسية ومعداتهم العسكرية في الخطوط الأمامية لمدينة سرت.

وأكد الجيش الوطني الليبي، في تصريحات لـ"العربية"، أن تركيا عاجزة عن التقدم في سرت والجفرة.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أمس الخميس، نشر منظومة صواريخ دفاعية في سرت والجفرة.

ووفقا لموقع "ليبيا مباشر"، يحصن الجيش الليبي محاور سرت والجفرة ويدعمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية.

ونقلت قناة "العربية الحدث"، عن مصادر عسكرية تأكيدها نشر منظومات دفاع جوي اس-300 في سرت والجفرة.
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