AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض توضح مفهوم الرسوم القضائية فى القانون

السبت 25/يوليه/2020 - 06:00 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الرسوم القضائية.

جاء في حيثيات الحكم أنه نصت المادة ١٨ من القانون ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم الجنائية على أن " تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية ... ".

ونصت المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة " . 

ولما كان الإستئناف بمثابة الدعوى المبتداة في تقدير الرسوم ، فإن الطاعنة " وزارة الحربية و البحرية " المسئولة عن الحقوق المدنية - و قد خسرت إستئنافها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسومًا - 

ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بقبول إستئناف المتهم و المسئولية عن الحقوق المدنية و المدعية بالحق المدنى شكلًا و بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة و تعويض و لم تلزم أحدًا من المستأنفين بمصاريف إستئنافه سوى المدعية بالحق المدنى.

فإنه على مقتضى هذا القضاء النهائى لا يحق إلزام المتهم و الطاعنة بشىء من مصروفات الدعوى المدنية الإستئنافية حتى يتدارك صاحب الشأن هذا النقض بالطريق الذى رسمه القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعفاء من الرسوم القضائية.. النقض توضح هذه الحالة

تشكيل محكمة الجنايات.. النقض توضح هذه الحالة

النقض توضح قواعد دعوى المخاصمة

زيادة قيمة الدعاوى.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

حقوق الملكية الفكرية.. النقض توضح هذه الحالة

السجن 6 سنوات لعامل أحذية بتهمة هتك عرض قاصر

ترشيحاتنا

شاهد.. وصول أول فوج من حجاج بيت الله إلى مكة المكرمة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الذكر فيها أفضل من غيرها

قائد حقق حلم أمة عربية.. ضاحي خلفان يغرد لـ محمد بن راشد

بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.. تقارير: الزمالك يرفض عودة المثلوثي للصفاقسي

أخبار الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون في معسكر برج العرب.. موعد مباراة الأبيض مع وادي دجلة وديا

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ3 إلى 7 أضعاف.. أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا