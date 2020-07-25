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بين الناس

سكان الحى السويسرى بمدينة نصر يطالبون بإنارة الشوارع

السبت 25/يوليه/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمد مصطفى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إضاءة أعمدة إنارة شارع السويسرى بمحيط عمارة 3 و 4 و 5 و 6 التابع لحى شرق مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، مما يتسبب فى فزع الأطفال وعدم شعور السكان بالأمان بسبب الظلام.
 
وقال فى رسالته إن هذا الظلام يشكل خطر على السكان خاصة أن عمدة الإنارة أسلاكها مكشوفة، لافتا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى لشغيل وإصلاح أعمدة الإنارة ولكن لم يتم الاستجابة.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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