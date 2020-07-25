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حوادث

بدء التحقيق مع قاتل أبنائه الثلاثة أسفل عجلات قطار ملوي في المنيا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:37 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ايمن رياض
بدأت نيابة بندر ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق مع المتهم بقتل ابنائه الثلاث حيث كان المتهم يتمتم  بكلمات غير مفهومة عقب ارتكابه الحادث والقائهم أمام القطار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة منذ عام وجاء إلى المنزل وأخذ الأطفال وخرج وتم نقل جثث الأطفال الثلاث لمشرحة مستشفى ملوى العام  تحت تصرف النيابة العامة. 

ترجع أحداث القضيه إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من الدكتور اسحاق ابراهيم مدير مستشفي ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال

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وعلي الفور انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب حيث تبين قيام سائق يدعى"محمد علي" 50 عاما، سائق مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة.

وكشفت التحريات الأوليه أنه مختل عقليا قد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
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