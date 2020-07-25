AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة جديدة.. بسمة تتألق في أحدث جلسة تصوير

السبت 25/يوليه/2020 - 11:54 ص
بسمة
بسمة
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة بسمة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور أحمد شهابــي.

ظهرت بسمة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست عبير الأنصاري، حيث ارتدت بنطلون و تي شيرت باللون الأبيض و نسقت معهما جاكيت بنفس اللون لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

اقرأ ايضا..

وأكملت بسمة إطلالتها البيضاء بقبعة خوص، فيما انتعلت حذاء باللون الأبيض أيضا، وقد حازت صورتها على إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

وبدت بسمة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها من انامل المصفف هيثم دهب، فيما وضع لها خبير التجميل مرشد مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمالها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل سنة وانت قادر على إسعاد الناس.. بسمة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

فرحة وتفاؤل.. بسمة تنشر صورة من ألبوم طفولتها

بسمة تحيي ذكرى وفاة جدها يوسف درويش

بسمة تحيي ذكرى وفاة جدها الكاتب يوسف درويش: معلمي

بـ فستان مكشوف.. درة تتألق بالأبيض فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

جريمة قتل مروعة.. شرطي جزائري يفتح النار على أفراد أسرة واحدة ويرديهم قتلى

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

هيثم فاروق يرد على تصريحات فاروق جعفر

دراسة: تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية يزيد من حدة ومخاطر الإصابة بكورونا

مذيعة تنجو من السرطان بسبب ملاحظة أرسلها أحد متابعيها.. صور

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جديدة.. بسمة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بسبب آيا صوفيا.. موجة عدوى شرسة تنتظرها تركيا تدمر صحة الأتراك ..صور

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا