بإطلالة جديدة.. بسمة تتألق في أحدث جلسة تصوير





ظهرت بسمة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست عبير الأنصاري، حيث ارتدت بنطلون و تي شيرت باللون الأبيض و نسقت معهما جاكيت بنفس اللون لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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وأكملت بسمة إطلالتها البيضاء بقبعة خوص، فيما انتعلت حذاء باللون الأبيض أيضا، وقد حازت صورتها على إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.





وبدت بسمة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها من انامل المصفف هيثم دهب، فيما وضع لها خبير التجميل مرشد مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمالها.



