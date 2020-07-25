بإطلالة جديدة.. بسمة تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة بسمة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور أحمد شهابــي.
ظهرت بسمة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست عبير الأنصاري، حيث ارتدت بنطلون و تي شيرت باللون الأبيض و نسقت معهما جاكيت بنفس اللون لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.
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وأكملت بسمة إطلالتها البيضاء بقبعة خوص، فيما انتعلت حذاء باللون الأبيض أيضا، وقد حازت صورتها على إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.
وبدت بسمة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها من انامل المصفف هيثم دهب، فيما وضع لها خبير التجميل مرشد مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمالها.
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Latest shoot put together by the talented @abierelansary jewlery @dimajewellery makeup @morshedmakeupstudio hair @haithamdahab00 and photography by the very patient and tolerant @ahmedshehaby اتبسطت بالشغل معاكم جدا #summer#summervibes#positivevibes#woman#actress#grow#iconic#selflove#lifestyle#basma