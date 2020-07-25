بعد طرحها.. شروط الحصول على 2351 قطعة أرض بالإسكان المميز والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة

اعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن اتاحة نحو 2351 قطعة أرض للإسكان المميز والأكثر تميزا بـ 14 مدينة جديدة، بنظام الحجز اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبمساحات مختلفة .





الثلاثاء القادم منها : وينشر "صدي البلد" شروط اتاحة تلك الأراضي قبل اتاحتها علي الموقع الرسمي للأراضي www.hdb-reservation.com

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- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.





كانت وزارة الاسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، قد اعلنت منذ أيام عن اتاحة 2351 قطعة أرض بمساحات مختلفة بمناطق متميزة وأكثر تميزا، من بينها طرح 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزا" بمساحات تبدأ من 294 م2 : 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).





كما تقرر طرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).





- أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).- ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان.- لا يحق للأسرة (الزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة.ومن المقرر أن يتم حجز تلك الأراضي إلكترونيا وعبر الموقع السابق، إذ يبلغ مقدم الحجز للقطع الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقي المدن .