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اقتصاد

طرح 3 قطع أراضي "كمبوند" بالقاهرة الجديدة بمتوسط سعر 6 .6 ألف جنيه للمتر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:01 ص
اراضي
اراضي
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آمنة عبدالعظيم
طرح 3 قطع أراض "كمبوند" بالقاهرة الجديدة بمتوسط سعر 6 .6 ألف جنيه للمتر
توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضى بمساحات متفاوتة بمدينة القاهرة الجديدة بغرض نشاط عمراني متكامل "كمبوند سكني" ويتم طرحها بالآلية الجديدة "التخصيص الفورى" بعد سداد 10% من القيمة أو بسداد السعر بالدولار فى حالة الشركات غير المصرية.

وتصل مساحة القطعة الأولى إلى 15.79 فدان وتقع بمنطقة الجمعيات 68 و69، وتم تقدير سعر المتر بـــ6755 جنيه ، على ألا تتخطى النسبةالبنائية 50% من مساحة الأرض، وتحدد الارتفاعات بدور أرضي و5 أدوار متكررة ، كما يشترط ألا تزيد النسبة المخصصة للخدمات عن 12% كحد أقصي.

وتتيح الهيئة قطعة ثانية بمساحة 18.8 فدان فى المنطقة "57 و58 و60" جمعيات، بسعر تقديرى 6445 جنيه للمتر، ونسبة بنائية لا تتجاوز 50% للسكني و30% للتجارى ، بكثافة 150 فرد للفدان، وارتفاعات أرضي و5 أدوار للعمارات.

أما القطعة الثالثة فتصل مساحتها إلى 12.54 فدان فى القطعة رقم 1 جمعيات بسعر تقديرى 6625 جنيه للمتر ، وبنسبة بنائية 50% للإسكان و30% للخدمات.
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