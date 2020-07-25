أثناء تفريغ صندوق قمامة.. عمال نظافة يعثرون على جثة رضيع غرب الإسكندرية

أثناء تفريغ أحد صناديق القمامة، عثر عمال نظافة بشركة نهضة مصر على جثة رضيع دون ملابس داخل أحد أكياس القمامة، وذلك بمنطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية





وعلى الفور أبلغ عمال النظافة مسئولي الشركة، الذين قاموا بدورهم بإبلاغ شرطة النجدة عن الواقعة.





وقد تلقى مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية اللواء سامي غنيم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس قمامة بإحدى صناديق القمامة.





وهرع ضباط قسم شرطة مينا البصل إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة مرتكبي الجريمة وسرعة ضبطهم.



