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تعليم

في أول أيام امتحانات الدبلومات.. محافظ الإسكندرية: حريصون على اتخاذ كل التدابير لحماية أبنائنا الطلاب

السبت 25/يوليه/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك بعدد من مدارس الثغر للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.


وخلال جولته، أوضح المحافظ، أننا حريصون على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب"، لافتا الى أنه تم التشديد على مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، مشددا على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.


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وأكد المحافظ، على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية،، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.


من جانبه أوضح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر تأديتهم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي) يبلغ ٢٢٣٦٠ طالبا، موزعين على ٨٣ لجنة، ومن المقرر الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس.

في أول أيام امتحانات الدبلومات.. محافظ الإسكندرية: حريصون على اتخاذ كل التدابير لحماية أبنائنا الطلاب
في أول أيام امتحانات الدبلومات.. محافظ الإسكندرية: حريصون على اتخاذ كل التدابير لحماية أبنائنا الطلاب
في أول أيام امتحانات الدبلومات.. محافظ الإسكندرية: حريصون على اتخاذ كل التدابير لحماية أبنائنا الطلاب
في أول أيام امتحانات الدبلومات.. محافظ الإسكندرية: حريصون على اتخاذ كل التدابير لحماية أبنائنا الطلاب
في أول أيام امتحانات الدبلومات.. محافظ الإسكندرية: حريصون على اتخاذ كل التدابير لحماية أبنائنا الطلاب
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