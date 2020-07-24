شواطئ الإسكندرية تتحول لمدافن للشباب.. غرق 4 من أسرة واحدة في شاطئ الصفا.. و11 بالنخيل منهم جثة غير واضحة الملامح.. والمسؤولون: مغلقة منذ مارس

*كبير غواصي الإسكندرية: البحر عالي هذه الأيام وبالأخص فى العجمي والساحل

* مصايف الإسكندرية : الشواطئ مغلقة تماما منذ ١٩ مارس





بعد مرور أسبوعين من فاجعة شاطئ النخيل ، ابتلعت مياه شاطئ الصفا ، الذي يبعد بضع كيلومترات عن شاطئ النخيل، أربعة أشخاص من أسرة واحدة، ثلاثة أشقاء وابن خالتهم، وذلك بعدما تسللوا فجرًا إلى داخل الشاطئ، رغم قرار إغلاق الشواطئ منذ مارس ماضي.





بحر هائج وأمواج عالية ووقت غير مناسب إطلاقًا للسباحة لعدم وجود إنقاذ في الشواطئ المغلقة بالفعل، كل هذه العوامل تتشابه في الحادثتين.





ففي صباح اليوم الخميس، استيقظ الشعب السكندري على فاجعة جديدة، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، بشاطئ الصفا بحي العجمي غربي الإسكندرية، وهم كل من "غادة رجب حنفي" 19 عاما، ام لطفلين، وأخويها محمد رجب حنفي، 15 عاما، وحنفي رجب حنفي، وابن خالتهم "سيد"، وهم من محافظة القاهرة، جاءوا لقضاء يومين عطلة وتسللوا لنزول الشاطئ المغلق فجرًا.





وانتشلت قوات الإنقاذ بالإسكندرية جثتين لشقيقين بشاطئ الصفوة، والذي يقع بجوار شاطئ النخيل بالعجمي، وجار البحث عن شخصين أخرين داخل المياه، حيث تشير المعاينة الأولية إلى وجود أربع غرقى بالشاطئ.





أقرأ أيضًا:

وقال الدكتور محمد أبو حمص، مدير إسعاف الإسكندرية، إنه تم انتشال جثتين لفتاتين، من شاطئ الصفوة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثامين الحادث إلى المشرحة.





وقال الكابتن إيهاب المالحي، كبير غواصي الإسكندرية، إنه تم انتشال جثتين، وباقي اثنتان، وتتواجد مجموعة من الغواصين المتطوعين لمساعدة قوات الإنقاذ من انتشال الجثتين المتبقيتين.





وناشد "المالحي" المواطنين وبالأخص فى الإسكندرية، عدم النزول إلى الشواطئ، لأن البحر عالٍ هذه الأيام وبالأخص فى العجمي والساحل.





وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية وكيل الوزارة، أن شواطئ الإسكندرية مغلقة تماما منذ ١٩ مارس الماضي بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن البعض لا يزال يصر على خرق اللوائح والقرارات التي صدرت في الأصل لحماية المواطن.





وأشار رشاد إلى وجود لوحة كبيرة مكتوب عليها "مغلق بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية"، وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال إن البعض يصر على التسلل ليلا وفجرا للشواطئ رغم إغلاقها وعدم وجود خدمات الإنقاذ، وسبب تسللهم مبكرا هو النزول قبل وصول الأجهزة التنفيذية ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإخلائها.





وأضاف رشاد أن غرقى شاطئ الصفا تسللوا إلى البحر في الساعة الخامسة صباحا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق ومنع ارتياد الشواطئ.





وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات، حرصا على سلامة الجميع.







وفي صباح اليوم، الجمعة، قال اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الامواج قذفت جثامين الشقيق الثالث واحد اقارب الاشقاء الثلاثة، الذين غرقوا امس بشاطئ الصفا، وبذلك اكتمل خروج كافة جثامين ضحايا الاسرة المكلومة

وأضاف رشاد أنه تم خروج جثة سيد محمد الاسمر الساعة السادسة صباحا، من غرب شاطئ ابوتلات، والجثة الأخرى الساعة التاسعة الا ربع من شرق شاطئ الصفا في وجود أسرتهم، وتم نقل الجثامين بعربات الاسعاف.





ومنذ أسبوعين، شهد شاطئ النخيل بمدينة ٦ أكتوبر حادثة مؤسفة أودت بحياة ١١ شخصا غرقا داخل الشاطئ، علاوة على العثور على جثة الشاب ادى بلا أطراف ومقطوعة الرأس بعد 13 يوما من البحث.



