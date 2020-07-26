وزيرة التجارة: مصانع الكمامات القماشية كثيرة ولا نستطيع حصر أعدادها.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الكمامات القماشية موجودة في منافذ بيع التموين بالوقت الحالي.

وأضافت نيفين جامع خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك الكثير من المصانع بدأت بالفعل في صناعة الكمامات القماشية ولا تستطيع حصر أعدادهم في الوقت الحالي نظرا لكثرتهم.

وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم كان بخصوص مناقشة ملف انشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة علي مستوي الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص جدا ليس فقط علي نسب الانتاج في هذه المجمعات بل علي ما هي الانشطة التي سوف تقام علي هذه المجمعات الصناعية.

وأردفت: نحرص علي ان يكون المجمع الصناعي او الورشة أو ما يشبه له النشاط الذي سوف يقوم به.