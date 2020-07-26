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برلمان

أول تحرك برلمانى بعد تكرار حوادث الغرق بالشواطئ

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:21 ص
النائب طارق متولي،
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة
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فريدة محمد
تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استمرار حوادث الغرق بالشواطئ، رغم قرارات غلق الشواطئ على مستوى محافظات مصر منعا لتفشى فيروس كورونا، ورغم التحذيرات وعدم وجود فرق إنقاذ وجاهزية للشواطئ.

وأكد متولى فى بيان صحفى له على عدم التزام المواطنين بالقرارات نتج عن طول مدة الحظر وحدوث حالة من الملل بسبب التباعد الاجتماعي، أدت إلى عدم التزام فئة كبيرة من المواطنين بقرار الحكومة، مشيرا إلى أنّ الأمر تكرر في عدة أشكال منذ بداية أزمة كورونا، بين استمرار إقامة الأفراح والعزاء، والاحتفال بشم النسيم، وقبلها الهجرة غير الشرعية، وعدد من المخالفات الأخرى ذات الأضرار الضخمة المعروفة والتي يستمر المواطنين في اتباعها.

وشدد النائب إلى أهمية زيادة الوعي بين المواطنين بالمنشورات في الشواطئ وزيادة الحراسة حولها لمنع السباحة أو اختراق القوانين، وناشد البرلمانى بوضع  حلول نهائية لهذا الأمر، من المحافظة وإدارة المصايف  حتى لا تتكرر الحوادث ، فضلا عن التنسيق بين الاجهزة التنفيذية  بالشواطئ المختلفة فى محافظات المصايف الأخرى  للمنع النهائى لأى شخص يقترب من هذه الأماكن خلال هذه الفترة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
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