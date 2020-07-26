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توك شو

شكلها هترجع.. مذيعة تبشر المصريين بأخبار سارة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:13 ص
الإعلامية دينا عبد
الإعلامية دينا عبد الكريم
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدولة المصرية استطاعت التعامل بنجاح مع أزمة كورونا، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلال الأزمة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات.
 
وتابعت دينا عبد الكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه لأول مرة نشهد هذا الانخفاض في أعداد إصابات كورونا وانتهاء مرحلة ذروة انتشار الفيروس.

وأضافت أنه من المتوقع أن شكل الحياة ما بعد كورونا يبدو أنه اقترب، وخاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مصر".

ونوهت: "كان هناك رهان حقيقي على المنظومة الطبية في مصر، وما حدث في مصر معجزة حقيقية وكرم كبير من ربنا، وخاصة في أزمة كورونا، وما قبلها وما سيأتي بعدها، مصر تغيرت واستطاعت تجاوز أزمة كورونا والتعامل معها وستنعم بالتعافي من الفيروس قريبًا".
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