شكلها هترجع.. مذيعة تبشر المصريين بأخبار سارة

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدولة المصرية استطاعت التعامل بنجاح مع أزمة كورونا، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلال الأزمة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات.

وتابعت دينا عبد الكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه لأول مرة نشهد هذا الانخفاض في أعداد إصابات كورونا وانتهاء مرحلة ذروة انتشار الفيروس.





وأضافت أنه من المتوقع أن شكل الحياة ما بعد كورونا يبدو أنه اقترب، وخاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مصر".



