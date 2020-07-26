وعود إثيوبيا الكاذبة بشأن سد النهضة.. وسعي القاهرة لإحياء مقترح «القوات العربية الموحدة».. والكويت تعلن موعد العودة للحياة الطبيعية.. الأبرز بالصحف الكويتية

في مصر.. معدل التضخم ينخفض لأدنى مستوياته منذ 14 عامًا

مناورات جوية تركية شرق المتوسط ورجب طيب أردوغان يستقبل السراج

الدخنان لـ «الأنباء»: مكاتب العمالة تواجه خطر «الإفلاس»

صفاء الهاشم لـ الجريدة: 3 قوانين مهمة على طاولة وزارة المالية غدًا

باسل الصباح لـ "الجريدة": 1.6 مليون لقاح فيروس كورونا للكويت









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات المحلية، وركزت على الشأن المصري، بينما تناولت أيضًا مستجدات الساحة الدولية.









في الشأن المصري، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إنه في وقت تواجه القاهرة تحديات وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها الأخطر في تاريخها الحديث، بدا وكأن بعض الأصوات تتعالى في القاهرة لإعادة إحياء مقترح تأسيس "قوة عربية موحدة" وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، خلال القمة العربية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015.









المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله، قال أمس، إن "موقف الدول العربية الداعم لمصر ورئيسها في تحركاتها لإحباط مخطط ضرب استقرار المنطقة العربية، يدفعه للإعراب عن أمله في أن تكون هذه الصحوة من الأشقاء العرب، بداية جادة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، التي أطلقها منذ أكثر من ست سنوات بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة".









في غضون ذلك، حكم ميراث عدم الثقة مصير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إذ كشف عضو فريق التفاوض المصري حول السد، علاء الظواهري، عن استياء مصري عميق من التصرفات الإثيوبية، إذ قال في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد أي تفسير لحالة الانقلاب الشديدة في شكل تصريحات غريبة ومستفزة لوزير خارجية إثيوبيا غيدوأندرغاشو، والتي قال فيها الأخير، إنه بعد إتمام الملء الأول لبحيرة السد، أصبح "النيل لنا".







وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن معهد الكويت للأبحاث العلمية أعلن عن توصله إلى نتائج مهمة تخص طريقة انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث أجرى المعهد بحثا علميا مبنيا على دراسة ميدانية وتحليل عينات أخذت في مستشفى جابر الأحمد، وقد أكدت نتائج البحث الذي يقوم به فريق من الباحثين بالمعهد برئاسة الدكتور علي الحمود إمكانية انتقال العدوى عن طريق الهواء متى ما توفرت بعض الظروف.





وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي النائبة صفاء الهاشم كشفت عن عقد اللجنة اجتماعا مهما لمناقشة ثلاثة قوانين مهمة هي الدين العام وإنشاء كيان إسلامي مستقل للتأمينات والمنطقة الشمالية الاقتصادية.









وقالت "الهاشم" لـ "الجريدة" إن هناك عشرة نواب تقدموا بطلب جلسة خاصة لمناقشة قانون المنطقة الاقتصادية لأهمية هذا الموضوع، لافتة إلى أهمية مناقشة وإقرار قانون التسويات المالية وإشهار الإفلاس في الجلسة القادمة الذي يعتبر إنقاذا للشركات.









وكشف وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أنه تم الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) من أجل توريد مليون و600 ألف جرعة من لقاح «كورونا» إلى الكويت فور إنتاجه، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، حيث يعطى كل شخص جرعتين.









من ناحية أخرى، أجرى سلاح الجو التركي تدريبات في أجواء منطقة شرق المتوسط، على خلفية زيادة التوترات بين أنقرة وجيرانها الإقليميين.









وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة نشرتها أمس، عبر حسابها في «تويتر»، أن قيادة القوات الجوية أجرت «مهاما تدريبية في شرق المتوسط»، مرفقة بصور ومقاطع فيديو حول التدريبات، و قال الرئيس التركي، أمس، «إننا دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو».









وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية: "أصدر المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء تقريرا تضمن «إنفوجرافا» سلط فيه الضوء على تحقيق معدل التضخم أفضل مستوى له خلال عام 2019/2020 منذ 14 عاما (2005/2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء".









وأشار المركز إلى أن معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار، ونجحت السياسات المالية للدولة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام.









وقالت الصحيفة: "دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج".









وذكرت صحيفة "الأنباء" أن مصادر اقتصادية رفيعة لـلصحيفة كشفت عن أن الفترة الزمنية التي أعدت لخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية كانت 3 أشهر والمتبقي منها شهر فقط بعد استنفاد شهرين للمرحلتين الأولى والثانية.









وقالت المصادر إن هذه الفترة وضعت للانتهاء من المراحل الخمس وفتح الاقتصاد وجميع الأنشطة الحياتية، واتخاذ إجراءات لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، ومعالجة الآثار السلبية على الهياكل الاقتصادية، وحمايتها من الإفلاس.









وطالبت المصادر بأن يتم العمل على افتتاح الأنشطة الاقتصادية المتبقية أوائل سبتمبر لتلافي المزيد من التداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الإجراءات المتشددة أثرت على الاقتصاد بشكل ملفت لدرجة أن بعض الشركات اضطرت إلى الإغلاق، خصوصا أن وزارة الصحة تميزت بالمبادرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.







