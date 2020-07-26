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أخبار العالم

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات بـ كورونا منذ عدة أشهر

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:27 ص
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة.


ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 5765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في أدنى حصيلة منذ عدة أشهر.


ووصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 812485 حالة، منها 13269 حالة وفاة، و198966 حالة نشطة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وسجلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعا حادا في عدد الوفيات بتسجيل 77 حالة بدلا من  146 بالأمس، وهي الحصيلة الأقل منذ 4 مايو الماضي.


بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 600250 شخصا، بعد تماثل 3110 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي. 
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