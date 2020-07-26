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حوادث

بتهمة نشر أخبار كاذبة.. تجديد حبس هيثم محمدين

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:16 م
هيثم محمدين
هيثم محمدين
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، تجديد هيثم محمدين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام. 

وفيما قررت المحكمة تجديد حبس الشيخ محمود شعبان ىخرين بتهمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون. 
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