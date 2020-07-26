بتهمة نشر أخبار كاذبة.. تجديد حبس هيثم محمدين

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، تجديد هيثم محمدين بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وفيما قررت المحكمة تجديد حبس الشيخ محمود شعبان ىخرين بتهمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.