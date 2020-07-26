AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال بجامعة القاهرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:16 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة القاهرة؛ بهدف تطوير مبنى تابع للجامعة في منطقة بين السرايات ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الاعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عمرو محفوظ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب. وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 25 عاما؛ والذي يأتي في إطار السعي نحو خلق مجتمع مصري مبدع ومبتكر منتجا للعلوم والتكنولوجيا وقادر على تحديد الأولويات القومية مع ربط استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية؛ كما يأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستغلال المبنى المجاور لجامعة القاهرة والأراضي المحيطة به بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة والسابق صدور قرار بترتيب حق انتفاع لصالح الجامعة بها كمركز للإبداع وريادة الأعمال.


وتشمل عمليات التطوير مجموعة من الأعمال والإجراءات الانشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاشراف الفني والعلمي المتخصص.


وفي بداية اللقاء أكد د.خالد عبد الغفار أن البروتوكول يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي واستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها؛ كما يعكس اهتمام الوزارة بإنشاء مراكز إبداع بالجامعات المختلفة، مشيدا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعات، وتحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلي دورها في ترميم المبنى المخصص لإقامة مركز للتدريب والإبداع وريادة الأعمال التكنولوجية بجامعة القاهرة.


وأكد د.خالد عبد الغفار خلال اللقاء علي ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المبني ليبدأ العمل به في أقرب وقت ليصبح منارة ثقافية للطلاب للانتفاع به، مشددا على أهمية الحفاظ علي الطابع الأثري والشكل العام الخارجي للمبني أثناء عمليات الترميم وإضافة الاضاءة المناسبة له،  والدمج بين عراقة وأصالة المبني القديم والحداثة.


ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان التعاون مع  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متصل ووثيق وذو خطوات متسارعة وان توقيع هذا البروتوكول يأتي تتويجا للتعاون المشترك في انشاء مجمعات الابداع التكنولوجي في 6 محافظات وكذلك انشاء الجامعة المعلوماتية بمدينة المعرفة، موضحا ان التعاون يشمل ايضا تنفيذ مشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية وميكنة الجامعات وتطوير نظم الامتحانات الرقمية بالإضافة الى انه تم التشارك مع وزارة التعليم العالي في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في بداية العام الجاري، مشيرا الى انه سيتم استكمال التعاون في مجالات البحوث.


وأضاف  الدكتور عمرو طلعت ان البروتوكول الذي تم توقيعه يهدف الى انشاء مركز للإبداع  يتم من خلاله توفير البيئة المحفزة للابتكار ولنمو ريادة الأعمال لطلبة الجامعات المصرية والخريجين؛ مشيرا الى انه سيتم انشاء المركز بما يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها.


وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتطوير البنية التكنولوجية.. وزيرا الاتصالات والهجرة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي

بروتوكول بين التعليم العالي والاتصالات لتجهيز مركـز حاسـب آلـي ونظام معلومات متكامل لوكالة الفضاء المصرية

بتكلفة 4 مليارات و722 مليون جنيه.. التعليم العالي تبدأ تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة

بتكلفة إجمالية 4 مليارات و 722 مليون جنيه.. التعليم العالي تبدأ تنفيذ منظومة الاختبارات المميكة بالتعاون مع وزارة الاتصالات

ترشيحاتنا

بعد انتشار قصته على السوشيال ميديا .. شيخ الأزهر يتكفل بحالة الطفل صابر ويوجه بعودته إلى المدرسة

برلماني يدعو لاجتماع عاجل مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لتصحيح اللغط حول قانون التصالح

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس رياضية.. ديانا حداد تبهر متابعيها على إنستجرام

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور