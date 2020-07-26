المصري يتلقى إخطارا بسلبية نتائج المسحة الطبية السادسة

تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق اخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية نتائج المسحة الطبية السادسة التي أجراها لاعبي الفريق صباح أمس السبت بالمعسكر المغلق ببرج العرب.

من جهته أبدى الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق المصري سعادته التامة بنتائج تلك المسحة والتي ستضفي نوعًا من الارتياح والطمأنينة لدى الجميع داخل معسكر الفريق ببرج العرب



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وأشار العشرى الى أن الجميع سيظل على التزامه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المعسكر حرصًا على سلامة الجميع

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