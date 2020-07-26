إصابة لـ دانيلو وديبالا.. يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بهدف رونالدو في الدوري الإيطالي

تقدم نادي يوفنتوس على سامبدوريا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.





هدف اللقاء الوحيد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من الوقت بدلًا من الضائع، بتسديدة قوية من متابعة للركلة الحرة التي مررها له زميله بيانيتش.





وفي الشوط الأول، أجرى يوفنتوس تغييرين اضطراريين، بنزول بيرنانديسكي وهيجواين بدلًا من دانيلو وديبالا بعد تعرضهما للإصابة.





ويحتل يوفنتوس المركز الأول في السيريا إي برصيد 80 نقطة، فيما يحتل سامبدوريا المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة.



