AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسى أمام البحر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي بهاف استومك مكشوف البطن وشورت جينز خلال قضائها العطلة الصيفية. 

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

View this post on Instagram

Buongiorno alla vita 🌺

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها في روما

أنا باكينام وماسكة في نفسي .. لقاء الخميسي تتقمص شخصية مني زكي فيديو

على طريقة نيلي كريم.. لقاء الخميسي تشعل تيك توك بفيديو جديد

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بصورة جديدة

من المنزل.. لقاء الخميسي تقيم عرض أزياء صيفي.. فيديو

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: لم نحسم موقفنا من المشاركة بالدوري.. والقرار في يد إدارة الزمالك

هالة السعيد: مبادرة تحفيز الطلب الخاص تستهدف تشجيع الاستهلاك وزيادة خطوط الإنتاج

مواعيد جديدة للمرور.. الداخلية تناشد قائدي المركبات الإسراع في تركيب الملصق الالكترونى

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

أول تعليق لفتاة فرشوط بعد إحالة مغتصبيها للمفتي: الحمد لله إن ربنا نصرني

إيران تخطب ود السعودية.. رسالة من أحمدي نجاد لولي عهد المملكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة