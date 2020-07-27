تحرير 300 مخالفة إشغال في مطروح خلال شهر

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن شن حملة مكبرة بشوارع الثانوية والجلاء وليبيا وعمر المختار وعلم الروم وشكري القوتلي لازالة اشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين.





وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 55 محضر إشغال وبائع متجول ونظافة والتحفظ علي 350 حالة تعدي علي الشوارع والمحال التجارية المخالفة التي احتلت الارصفة .





ونوه رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه تم تحرير 300 مخالفة اشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ علي أكثر من 600 حالة اشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية .





وأشار إلى أنه يتم رفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالاضافة الي ازالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .



