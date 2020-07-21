وكيل صحة مطروح يتفقد الحجر الصحي بمنفذ السلوم والمستشفى قبل افتتاحها.. صور

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الحجر الصحى بمنفذ السلوم الدولى على الحدود المصرية الليبية لمتابعة إجراءات والخدمات المقدمة بالمنفذ.





واطمأن البلتاجى على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والخدمات الطبية المقدمة بمنفذ السلوم البري لدخول أو خروج أى شخص.









وأكد البلتاجى أنه يتم تقديم كل أوجه الخدمات للطاقم الطبى بالحجر الصحى بمنفذ السلوم البرى للقيام بدورهم بالكشف على المتردين على المنفذ الحدودى بين مصر وليبيا مع توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة.





من ناحية أخرى تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى السلوم والتى يتم وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاحها بعد أعمال التطوير بها والتى استمرت لمدة ثلاث سنوات.





وتابع أعمال تجهيز مستشفى السلوم بالأجهزة الطبية وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية استعدادا لافتتاح المستشفى قريبا.