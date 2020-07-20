محافظ مطروح يتفقد الخدمات الصحية بإحدى القرى الأكثر فقرا بمدينة برانى ..شاهد

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين الوحدة الصحية بقرية شماس، التابعة لمدينة برانى بمطروح للتاكد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .





ووجه محافظ مطروح بالعمل على استقرار التيار الكهربائي بالوحدة مع اولوية تحويل الكابلات الهوائية إلى ارضية ،وكذلك توفير الاطباء بالوحدة مع اعادة توزيع الاطباء لتحقيق الاستقرار بمستشفيات براني والنجيلة.





ووجه بتكثيف جهود النظافة داخل وخارج الوحدة الصحية مع العمل على توفير الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة خلال التعامل مع المواطنين .





وتفقد محافظ مطروح محطة تحلية مياه الابار بتجمع الغزى بقرية ابو مزهود على بعد ١٥ كم في عمق الصحراء ،والتى تعمل بطاقة ١٠٠م٣/ اليوم.





كما وجه بالعمل على استقرار التيار الكهربى للمحطة، مؤكدًا على دعم واهتمام وزارة الكهرباء بتلبية احتياجات اهالي مطروح حيث جارى البدء في توصيل خط الكهرباء من الشبكة الرئيسية الى تجمعات قرية أبو مزهود من خلال زرع ٢٣٨ برج كهرباء ضغط عالي ،وكذلك عدد ٢ محول كهرباء.