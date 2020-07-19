طرح لحوم بلدى بـ100 جنيه للكيلو و65 للمجمدة.. مطروح تستعد لعيد الأضحى

أنهت محافظة مطروح استعدادها لعيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطة لتوفير السلع للمواطنين خلال العيد.









وأكد السيد أبو اليزيد، مدير عام تموين مطروح، أنه تم الاستعداد بخطة متكاملة لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.









وقال إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير جميع السلع الأساسية وزيادة المطروح من اللحوم الطازجة (البلدي -- المستورد) بالمجمعات التى بها أقسام جزارة بأسعار تتراوح بين 65 جنيها للمجمدة إلى 100 جنيه للحوم الطازجة، بالإضافة إلى الشوادر التي تقيمها القوات المسلحة لبيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.









وأضاف مدير عام مديرية التموين أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لفتح جميع المجازر الحكومية بالمحافظة لذبح الأضاحي للمواطنين مجانا، خلال عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على المواطنين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتكثيف المرور على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للاطمئنان والتأكد من سلامة اللحوم وضبط أي مخالفات.









وأوضح أنه تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن على امتداد الساحل الشمالي بشأن فتح 15 منفذا مؤقتا خلال عيد الأضحى لتوفير السلع للمواطنين خلال فترة العيد، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الخبز مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار توجيه السيارات الخاصة بمجمع المخابز للأماكن التى يوجد بها ازدحام مع توفير مخزون استراتيجي بجميع المستودعات التابعة للمطاحن لتأمين حصص الدقيق التى يحتاجها أهالى وسكان المدن والصحراء تيسيرا على المواطنين.









وأكد أنه تم التنسيق مع شركة "بتروجاس" ووزارة التموين لزيادة حصة البوتاجاز والغاز الصب المخصصة لمحافظة مطروح بنسبة 25% خلال فترة العيد لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة، وكذلك التنسيق مع شركات الشحن بالمواد البترولية من السولار والبنزين لزيادة الكميات المخصصة والمشحونة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين ورواد المحافظة خلال تلك الفترة، وكذلك الاطمئنان على توافر أسطوانات الغاز لتغطية جميع المناطق مع المرور الدوري والمستمر على جميع المحطات والمستودعات بجميع مدن ومراكز المحافظة للتأكد من توافرها والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تموينية سواء من حيث توافر السلعة أو الأسعار تيسيرا على المواطنين.









وأشار مدير عام تموين مطروح، إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التموينية، لتلقى شكاوى للمواطنين والرد عليها، وذلك على أرقام 4932009-4948926- 4932312 التابعة لمديرية التموين.









وأشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجهود مديرية التموين واستعداداتها المبكرة لتوفير جميع السلع الأساسية واحتياجات المواطنين لإحكام الرقابة على الأسواق، وتلافي أي سلبيات.







