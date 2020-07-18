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محافظات

معاينة المواقع المقترحة لإنشاء مشروع شارع مصر بمطروح

السبت 18/يوليه/2020 - 06:33 م
معاينة الأماكن المقترحة
معاينة الأماكن المقترحة الشارع مصر بمطروح
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ايمن محمود
أجرى وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، بعض المعاينات لاختيار موقع مشروع الشباب " شارع مصر "، بعدد من المواقع بوسط المدينة وتم عمل الرفع المساحي للمواقع.

 وأكد وجيه ان مشروع شارع مصر سيتم خلاله  تقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات الغذائية والحرف اليدوية والتراثية، عن طريق وحدات ثابتة ومتنقلة، من أفكار الشباب بغرض توفير وخلق فرص عمل لشباب مطروح.


واضاف أنه تم الاعلان عن التقديم ابتدأ من يوم الاحد الموافق 19/7 حتي الأربعاء 29 /7 لاستلام الملفات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عن طريق إدارة تنمية القرية .

واشار رئيس مدينة مرسى مطروح بان مشروع مصر يهدف للحد من البطالة للشباب بدلا من انتظار حلم الوظيفة الحكومية ، وسيقوم مجلس المدينة بعد اختيار موقع المشروع توصيل الخدمة والمرافق العامة لمكان لمشروعات شارع مصر بطراز فريد من نوعه «صغيرة ومتناهية الصغر» .

يذكر إن شروط الحصول علي ترخيص بشارع مصر والاوراق المطلوبة ( صحيفة الحالة الجنائية بما لا يتجاوز 3 شهور- كذلك لم يسبق ضده أية أحكام قضائية - شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للاناث – شهادة صحية من المكتب وعدد 2 صورة شخصية – السن لا يقل عن 20 عاما والا يكون ملتحقا بوظفية حكومية – صورة المؤهل الدراسي إن وجد – مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد – الرسوم 3 الاف جنيه سنويا بخلاف رسوم النظافة إن أنطبق عليه الشروط – يكون مدة الاعلان لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة 10 أيام من تاريخه - صورة الرقم القومي سارية أو الاقامة مطروح – يطلب من المتقدم تصميم المكان طبقا للمواصفات التي تحددها الجهة إن انطبق عليه الشروط .

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