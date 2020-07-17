بعد إلغاء العزل.. 7 عمليات جراحية فى يوم واحد بمستشفى النجيلة

أجرت مستشفي النجيلة العديد من الجراحات المتنوعة خلال يوم واحد للعديد من المرضى، حيث تم عمل 7 عمليات جراحية بالمستشفى لمرضى في أعمار مختلفة.





واكد الدكتور محمد ابو طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي ان هناك ثقة كبيرة من المواطنين فى اطباء المستشفى مما انعكس على اقبال المرضى عليها فور انتهاءها كمستشفى عزل، لافتا إلى ان هناك دعما مستمر من الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد علي المتولي وكيل المديرية.





واوضح انه تم إجراء 7 جراحات منوعة فى يوم واحد منها إجراء جراحة لطفلة خمس سنوات تعاني من فتق اربي واجراء عملية جراحية لحالة تعاني من وجود حصوات بالكلية، تم استخراج خمس حصاوي من الكلية، منهم حصوه كبيره هي الام تم ازالتها بمهاره وإجراء اصلاح كسر مضاعف مفتت في عظمه العضد الايمن تم تركيب شرائح ومسامير.









كما تم إجراء عملية جراحية لسيدة عمرها 62 سنه تعاني من كسر في اسفل عظمه الفخذ الايمن وتعاني من السكر والضغط، تم تثبيت الكسر بشرايح و مسامير وتم استخراج مسمار تشابكي من عظمة الفخذ الايمن لشاب كسر المسمار في قدمه منذ عامين اثر سقوطه على الأرض وكان المسمار سيء الالتحام لانه لحام الياف ليس عظم وقام الفريق الطبي بتنظيف الكسر ووضع رقعه عظميه تم أخذها من منطقه الحوض وتثبيتها بشريحه ومسامير.





واكدت والدة الحالة انه منذ سقوط ابنها ترددوا على كثير من الأطباء واللذين رفضوا إجراء الجراحة لصعوبة استخراج المسمار إلى أن توجهت لمستشفى النجيلة، وقام الأطباء بإجراء الجراحة.





كما تم اجراء اصلاح كسر في الكعبين اليمين والشمال لعامل بعد سقوطه من على سقالة، تم اجراء اشعه مقطعيه بالمستشفى وإجراء العمليه وتثبيت الكسر بواسطه مسامير تحت جهاز السي ار جهاز الاشعه التليفزيونيه بغرفة العمليات كما تثبيت كسر في عظمه القصبه لأمين شرطة تم تثبيت الكسر بواسطة مسامير.