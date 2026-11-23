هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف مجدداً، وسط إنذارات الغارات الجوية التي دوت في أنحاء المدينة.

وأفادت وكالة أنباء أوكرينفورم بوقوع انفجارات هزت كييف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، فيما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات في العاصمة.

دوي صفارات الإنذار

وأفادت وكالة ريا نوفوستي بأن انفجارات هزت كييف مجدداً وسط دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وجاء في رسالة نُشرت على قناة الوكالة على تطبيق تيليجرام: "انفجارات في كييف".

إنذارات في عدة مناطق

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في منطقة كييف، كما هزت الانفجارات مدينتي إليزافيتجراد ودنيبروبيتروفسك.

وصباح اليوم، هزت انفجارات العاصمة كييف وسط حالة تأهب للغارات الجوية بسبب تهديد الطائرات بدون طيار، وفقًا لما نشرته صحيفة "Obshchestvennoye" (عام) الأوكرانية على تطبيق Telegram .

وذكرت الصحيفة أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قال : "في منطقة بودولسك بكييف، سقطت حطام طائرة مسيرة على مبنى مستودع".

وأُفيد بسقوط حطام طائرة مسيّرة على مؤسسة تعليمية في منطقة سفياتوشينسكي عقب غارة جوية، وقد تأكد لاحقًا أن الحطام أصاب مؤسسة تعليمية أخرى في موقع مختلف.

في السابق، أسفرت هجمات القوات الأوكرانية عن سقوط ضحايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.، وأصيب سبعة مدنيين بجروح نتيجة غارات الطائرات الأوكرانية المسيرة وانفجارات الذخيرة.