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استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم "الاثنين" بجروح إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بوصول شهيد وعدد من المصابين إلى المستشفى، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة جراء قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال غزة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة، كما اقتحمت منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.