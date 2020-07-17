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تعليم

على مساحة 16.8 ألف متر.. وفد جامعة الأزهر يعاين موقع إقامة أول فرع بـ مطروح

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:57 م
التعليم الازهرى
التعليم الازهرى
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ايمن محمود
تفقد وفد من جامعة الازهر الشريف بتكليف من فضيلة  الامام الاكبر أحمد الطيب شيخ الازهر ورئيس جامعة الازهر لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء اول فرع لجامعة الازهر بمطروح بحضورالدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة مطروح.

ضم الوفد  نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس الجامعة للوجه البحرى وأمين عام جامعة الازهر ومدير المركز الهندسى وقد وصل الوفد لمطروح بناءآ على الطلب المقدم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لفضيلة  شيخ الازهر ، للموافقة على اقامة فرع لجامعة الازهر يبدأ بكلية علوم الدين الازهرية للبنين والبنات.



واكد المحافظ ان انشاء فرع لجامعة الازهر بمطروح سيعمل على تقليل اغتراب طلاب مطروح خارج المحافظة على أن تكون كلية علوم الدين الازهرية للبنين والبنات نواة لانشاء باقى الكليات الازهرية مما يسهم فى تطوير منظومة التعليم الازهرى بالمحافظة ككل

واضاف  ان مطروح بها ٤٥ معهد ازهرى ابتدائى و ١٧ معهد اعدادى من الحمام  الى السلوم وسيخدم فرع جامعة  الازهر المقترح طلاب الدول المجاورة مثل ليبيا وتونس والجزائر وتكون منارة للعلوم الازهرية من محافظة مطروح.

وقدم محافظ مطروح الشكر لفضيلة الامام الاكبر أحمد الطيب شيخ الازهر ولوفد جامعة الازهر على الاستجابة لطلب المحافظة  لاقامة فرع للجامعة بمطروح مع اهميتها العلمية والتيسير على طلاب المحافظة ، وكذلك  البدء فى معاينة المواقع المقترحة وبحث مدى مناسبتها لاقامة فرع الجامعة ، وكذلك الشكر للعمدة جمعة بدر على تبرعه بقطعة الارض المقترحة  ولجهود عمد ومشايخ مطروح والمجتمع المدنى  على تعاونهم الدائم مع المحافظة من اجل الصالح العام ولخدمة أبناء مطروح والتيسير عليهم.

يذكر ان محافظ مطروح قام بمعاينة قطعة الأرض المقترح تخصيصها لانشاء فرع لجامعة الازهر بمطروح ولخدمة أهالى المحافظة والارتقاء بالعملية التعليمة بها ، وذلك تبرعًا من  العمدة جمعة بدر  على مساحة 16،8ألف متر مربع بمنطقة الكيلو 10بمدينة مرسى مطروح  غرب الطريق الدولى مطروح الاسكندرية   وتم مخاطبة شيخ الازهر لمعاينة الموقع المقترح للبدء فى انشاء الجامعة .

على مساحة 16.8 ألف متر.. وفد جامعة الأزهر يعاين موقع إقامة أول فرع بـ مطروح
على مساحة 16.8 ألف متر.. وفد جامعة الأزهر يعاين موقع إقامة أول فرع بـ مطروح
على مساحة 16.8 ألف متر.. وفد جامعة الأزهر يعاين موقع إقامة أول فرع بـ مطروح
على مساحة 16.8 ألف متر.. وفد جامعة الأزهر يعاين موقع إقامة أول فرع بـ مطروح
على مساحة 16.8 ألف متر.. وفد جامعة الأزهر يعاين موقع إقامة أول فرع بـ مطروح
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