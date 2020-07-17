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تعليم

تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الدبلومات الفنية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:16 م
تعليم مطروح
تعليم مطروح
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ايمن محمود

 

انهت مديرية التريية والتعليم بمطروح استعدادتها فى جميع مدن المحافظة  لامتحانات الدبلومات الفنية والمقرر لها  يوم السبت الموافق ٢٥ من الشهر لحالى


واكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني بحضور مدير إدارات التعليم الفني ومسئولي اللجنة الثلاثية ومديري المدارس الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية .

 

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واضاف ان  ٤٢٩٣ طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية علي مستوي محافظة مطروح  فى 26 لجنة  امتحانية على مستوى الادارات التعليمية بمطروح .

 

واوضح أن ٢٠٢٤ طالبا بالتعليم الصناعي سيؤدون الامتحان النظري أمام ١٣ لجنة بينما يؤدي ١٤٩١ طالبا الامتحانات التعليم التجاري أمام تسع لجان كذلك يؤدي ٦٨٤ طالبا امتحان التعليم الفني الزراعي أمام ٣ لجان بالإضافة إلي اربع وتسعين طالبا يؤدون الامتحان الخاص بالتعليم الفندقي امام لجنة واحدة مقرها المدرسة الفندقية بحي الشروق .

 

 

 واكد انه تم وضع اللمسات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بكافة اللجان الامتحانية الست والعشرين بالإدارات التعليمية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية .

 

واشار تم متابعة جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال منتدبي الامتحانات النظرية  وفق التعليمات الوزارية الخاصة بذلك وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

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