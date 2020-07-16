لتيسير وصولها إلى الأهالى ..إنشاء غراب لتوزيع مياه للسيارات بمدينة السلوم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنشاء غراب توزيع مياه للسيارات لتيسير وصولها لأهالى تجمع اوجارين .

وشدد خلال جولة ميدانية للمحافظ بمدينة السلوم على ضرورة الانتهاء من إنشاء سور يحيط بالمحطة حفاظا عليها بالاضافة الى عمل ارضية سيراميك للمحطة للحفاظ على المعدات .

واستمع محافظ مطروح لشرح حول منظومة عمل المحطة من الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدءًا من سحب المياه من بئر مياه عميق ثم مرحلة الفلترة وازالة الشوائب والمعالجة حتى مخرج المياه العذبة .

كما استمع المحافظ لطلبات الاهالى بالتجمع ومنها رفع كفاءة المسجد.وحصر احتياجات الاهالى من الآبار ، ودراسة اقامة مدرسة لخدمة العملية التعليمية لاهالى المنطقة .

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وأكد اهتمام الدولة بالمنطقة الغربية وتوفير الاحتياجات والخدمات المختلفة للاهالي وتوفير حياة كريمة لهم مع التيسير على المواطنين بينما قدم اهالي التجمع بالغ الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه وزيارته التجمع واستجابته لمطالب الأهالى.

كما تم تقديم هدية من المواد الغذائية بعدد ١٠٠ كرتونة و٣٠٠كجم لحوم لأهالي التجمع.

رافق محافظ مطروح خلال زيارته لتجمع اوجارين بالسلوم عادل منصور رئيس مدينة السلوم ، وعدد من مديري المديريات والادارات.