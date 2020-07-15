بسبب الإهمال.. مدير تعليم مطروح يحيل مسئولي استراحات الثانوية العامة واللجنة الثلاثية للتحقيق

قرر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، اليوم الأربعاء ، تحويل مسئولي الإستراحات الحكومية واللجنة الثلاثية لجهات التحقيق للتقصير الشديد في متابعة جاهزية بعض فصول مجمع عادل الصفتي الابتدائي ، المخصصة لإقامة منتدبي امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية وسط مدينة مرسي مطروح.





وأوضح وكيل الوزارة، أنه وفقا للتعليمات الوزارية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه منتدبي الامتحانات، الذين قاموا بنشر بعض الفيديوهات عبر فيس بوك دون الرجوع للسلطة المختصة بذلك، والمقصود بها تشويه المنظومة التعليمية بمحافظة مطروح والتي تشهد الكثير من الإنجازات علي أرض الواقع .





وأكد وكيل الوزارة، أنه يتابع يوميا جاهزية كافة الاستراحات بمدن ومراكز محافظة مطروح لافتا أنها مجهزة بثلاجات وبوتاجازات ومراوح وأسرة .





وشدد على نظافة الأسرة والاستراحات وتغيير الفرش الخاص بالحجرات ، التي يقيم بها منتدبي امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات بشكل يومى، في سبيل توافر إقامة متميزة تليق بقيمة المعلم المصرى .