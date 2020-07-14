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تعليم

تعليم مطروح: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من امتحان اللغة الفرنسية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمطروح  لم تستقبل أي شكاوى بشأن امتحانات اللغة الثانية اليوم الثلاثاء.

 وأضاف أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي اليوم ولم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات  فى جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.



واشار ان قطار الثانوية العامة وصل إلي محطته السابعة بأداء طلاب القسم العلمي والأدبي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية ) لمدة ساعتين وسط إجراءات احترازية محكمة وتدابير وقائية مشددة وذلك حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تم تفقد عدد من اللجان الامتحانية بمدينة مرسي مطروح للاطمئنان علي توافر كافة الأجواء المناسبة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتي يتم تفعيلها منذ انطلاق ماراثون الثانوية العامة في الحادي والعشرين من يونيو الماضي.
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