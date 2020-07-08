فتح التقدم للمدرسة النووية بالضبعة غدا لمدة 10 أيام ..تعرف على الشروط

اكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2020/2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ابتداءًا من غدًا الخميس ويستمر لمدة 10 ايام حتى الأحد 19 يوليو 2020.





واضاف ان الوزارة ستتيح تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا، غدا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط: http://npds.emis.gov.eg.

لافتا أن الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار .









واوضح ان المستندات المطلوبة للتقدم لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، وصورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لا غير) التقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات، ويتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية ( التعليم الفني) بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.





وقال ان الوزارة حددت شروط التقدم لاختبار القبول بالمدرسة، الذي سيعقد يومي 26 و27 يوليو 2020، بأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن (262 درجه) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية،وان يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة، وألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%، وبالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.





و اشار ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اكدت أن هذا الامتحان يعقد إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني، ويحق للطالب الذى لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم، ويتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقًا للأعداد المقرر قبولهم سنويًا.



