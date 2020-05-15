سوق حضاري لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة الضبعة

استمرارا لجهود محافظة مطروح فى القضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق مع تيسير الخدمات للمواطنين بمدن المحافظة.





تقوم مديرية الاسكان بمطروح بالاشتراك وصندوق تطوير العشوائيات بإنشاء سوق مدينة الضبعة الحضاري الخضروات والفاكهة والأسماك.









وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تنفيذ السوق كأحد المشروعات التي يتم تمويلها من صندوق تطوير العشوائيات ،ويتم تنفيذه والإشراف عليه من خلال مديرية الإسكان والمرافق لتوفير اسواق حضارية بديل الباعة الجائلين.





وأوضح المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح أن السوق الجديد يتكون من ٣٤ وحدة بيع وعدد ٢٧فرش تندة بالإضافة اإلى مبنى الأمن والإدارة والخدمات،.



