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محافظات

سوق حضاري لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة الضبعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
 استمرارا لجهود محافظة مطروح فى القضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق مع تيسير الخدمات للمواطنين بمدن المحافظة.

 
تقوم  مديرية الاسكان بمطروح بالاشتراك وصندوق تطوير العشوائيات بإنشاء سوق مدينة الضبعة الحضاري  الخضروات والفاكهة والأسماك.


وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  أعمال تنفيذ السوق  كأحد المشروعات التي يتم تمويلها  من صندوق تطوير العشوائيات ،ويتم تنفيذه  والإشراف عليه من خلال  مديرية الإسكان والمرافق  لتوفير اسواق حضارية  بديل الباعة الجائلين.

   وأوضح المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح أن السوق الجديد يتكون من ٣٤ وحدة بيع وعدد ٢٧فرش تندة بالإضافة اإلى مبنى الأمن والإدارة والخدمات،.

 واشار انه جارى الإسراع في نسب التنفيذ  بعد وضع  وإقامة المبانى الخرسانية ومد شبكات  البنية التحتيةمن كهرباء ومياه وصرف  وفق التوقيتات المحددة.
سوق حضاري لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة الضبعة
سوق حضاري لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة الضبعة
سوق حضاري لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة الضبعة
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