عمرو سعد: التدريب اونلاين سبب جاهزية الأبطال المتأهلين لأولمبياد طوكيو .. فيديو

أكد عمرو سعد مدرب أحمال منتخب التايكوندو المتأهل لأولمبياد طوكيو والفريق الأول لليد بنادي طلائع الجيش أن توقف النشاط الرياضي على مدار 4 شهور في سابقة لم تحدث من قبل كان أمر صعب مواجهته.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدي البلد " أنه لم يكن يثق في التدريب عن بعد "online training " حيث يقوم بتدريب منتخب التايكوندو المتأهل إلى طوكيو بالإضافة إلى جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه المصرية المتأهلة لطوكيو هي الأخرى حيث كان الموضوع غريبا عليه كمدرب وعلى اللاعبين أيضا.

وأوضح سعد أنه كان متخوفا من تلك التدريبات بسبب عدم رؤيته للاعب بشكل واضح وعدم قربه منه كفاية وكان يظن أن الموضوع لن يكون مجديا كالتدريب الفعلي المعتاد ولكن نجحت التجربة بشكل لم يكن يتوقعه.

وكشف سعد أن أهم أسباب نجاح تجربة التدريب عن بعد هو إصرار اللاعبين على العودة إلى لياقتهم البدنية و حرصهم على التدريب رغبة في العودة إلى مستواهم في أقرب وقت ممكن ساعده في تنفيذ برنامج الإعداد الخاص به في خلال شهرين.

وقال سعد إن تجربة التدريب عن بعد كانت ممتعة له واللاعبين ولاقت استحسان الجميع بعد وصول اللاعبين إلى مستوى بدني عال جدا حتى عدنا إلى الملعب مرة أخرى وكأنه لم يكن هناك فترة توقف.