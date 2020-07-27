عمرو سعد: تأجيل أولمبياد طوكيو أعطى مصر فرصة لتحقيق عدد أكبر من الميداليات.. فيديو

أكد عمرو سعد مدرب أحمال منتخب التايكوندو المتأهل لأولمبياد طوكيو والفريق الأول لليد بنادي طلائع الجيش أن صدور قرار بتأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام كان قرارا جيدا ويصب في مصلحة جميع اللاعبين المشاركين بالأولمبياد.

وأضاف عمرو سعد في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدي البلد" أن تأجيل أولمبياد طوكيو إلي 2021 منح اللاعبين فترة كبيرة من أجل الاستعداد على أكمل وجه للدورة الأولمبية كما ساعدت اللاعبين في الاستشفاء من الإصابات التي ألمت بهم خلال الموسم الحالي.

وأوضح عمرو سعد أن تأجيل الأولمبياد لمدة عام منح مصر فرصة أكبر في إعداد أبطالها بشكل أوسع لتزيد فرص مصر في الحصول علي قدر كبير من الميداليات الأولمبية خاصة وأن مصر تمتلك أبطالا علي أعلي مستوي.

وكشف عمرو سعد أن الفترة الحالية ستشهد معسكرات داخلية من أجل إعداد اللاعبين جيدا قبل الخروج إلى معسكرات خارجية عند سماح الظروف بذلك خاصة وأن التايكوندو والكاراتيه من الألعاب التي تتطلب تلاحم في الملعب لذلك يتم اتباع الإجراءات الاحترازية جيدا حفاظا على صحة اللاعبين.

وأشار عمرو سعد إلى أن أزمة كورونا بالطبع أثرت على مستوى اللاعبين وعلى لياقتهم البدنية، حيث أن اللاعب يفق 29 بالمائة من مستواه عند الابتعاد عن التمرين لمدة أسبوع فبالتالي فترة الأربع أشهر الماضية أثرت جدا في مستوي اللاعبين على المستوى الفني والبدني.

وقال عمرو سعد إن تأجيل الأولمبياد يعطي وقتا كافيا للاعبين لاستعادة مستواهم الفني مرة أخرى ولكن سيشعرون بالإحباط في حالة تم تأجيلها مرة أخري لذلك أتمني أن تقام البطولة في موعدها المحدد.