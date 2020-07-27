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فن

أجمل سنوات عمري.. خالد يوسف يتذكر الراحل يوسف شاهين بكلمات مؤثرة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:41 م
يوسف شاهين
يوسف شاهين
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ميرنا محمود
استذكر المخرج خالد يوسف، الراحل يوسف شاهين بكلمات مؤثرة.

ونشر خالد يوسف، فيديو برفقة يوسف شاهين  عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب معلقا علي الفيديو "ذكري رحيل #يوسف_شاهين
عشت معه أجمل سنوات عمري ..كان فيهم المعلم والاستاذ والوالد والصديق واحيانا كان الأبن الذي يحتاج أن تشعره بالأمان والحنان والثقة ليعود إلي هدوئه العاصف".

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واستكمل "أهم ماكان يميز هذه العبقرية إنه ظل محافظا علي دهشة الاطفال في روحه وأعطانا درسا في ذلك إننا نفتقد حيوتنا وشبابنا عندما لانستطيع ان يدهشنا شيئ ..في اول لقاء قدمت له دعوة لإقامة عرض فيلم العصفور وندوة مفتوحة مع الطلاب بالجامعة ووافق وأذكر إني قدمته للطلاب وقلت عنه ( إنه بحر لا يهدأ ..نبع لا ينضب ..تفاحة تميل إلي الإحمرار كلما واجهت خرافات العصور السابقة ..عصفور مازال يغرد برغم وجود محترفي إغتيال أصوات البلابل ..)".

وتابع "فقام من مكانه وخطف الميكرفون من يدي وقال للطلاب ضاحكا ماتصدقهوش ...وسألهم " عجبكوا الفيلم.؟ " فدوت القاعة بالتصفيق ..ولا يمكن أن انسي أخر لقاء وتلك حكاية طويلة ...ومابين اللقاء الاول واللقاء الأخير هناك الكثير عنه وعن مسيرته وعن ماعشته معه ..أتمني في يوم أن يتيسر لي أن أحكي عنه بإستفاضة لانها مسيرة ثرية ومفيدة للفن وللوطن وللإنسان وما عرف عنها من خلال افلام السيرة الذاتية ولقاءاته الاعلامية قليل من كثير #خالديوسف #حدوتهمصرية #محمد_منير".

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عشت معه أجمل سنوات عمري ..كان فيهم المعلم والاستاذ والوالد والصديق واحيانا كان الأبن الذي يحتاج أن تشعره بالأمان والحنان والثقة ليعود إلي هدوئه العاصف ..أهم ماكان يميز هذه العبقرية إنه ظل محافظا علي دهشة الاطفال في روحه وأعطانا درسا في ذلك إننا نفتقد حيوتنا وشبابنا عندما لانستطيع ان يدهشنا شيئ ..في اول لقاء قدمت له دعوة لإقامة عرض فيلم العصفور وندوة مفتوحة مع الطلاب بالجامعة ووافق وأذكر إني قدمته للطلاب وقلت عنه ( إنه بحر لا يهدأ ..نبع لا ينضب ..تفاحة تميل إلي الإحمرار كلما واجهت خرافات العصور السابقة ..عصفور مازال يغرد برغم وجود محترفي إغتيال أصوات البلابل ..) فقام من مكانه وخطف الميكرفون من يدي وقال للطلاب ضاحكا ماتصدقهوش ...وسألهم " عجبكوا الفيلم.؟ " فدوت القاعة بالتصفيق ..ولا يمكن أن انسي أخر لقاء وتلك حكاية طويلة ...ومابين اللقاء الاول واللقاء الأخير هناك الكثير عنه وعن مسيرته وعن ماعشته معه ..أتمني في يوم أن يتيسر لي أن أحكي عنه بإستفاضة لانها مسيرة ثرية ومفيدة للفن وللوطن وللإنسان وما عرف عنها من خلال افلام السيرة الذاتية ولقاءاته الاعلامية قليل من كثير #خالد_يوسف #حدوته_مصرية #محمد_منير

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