في ذكرى رحيله.. أحمد محرز صنع اسمه بـ5 أفلام وكون ثنائيا مع يوسف شاهين

تحل اليوم الثلاثاء 21 يوليو، ذكرى وفاة الفنان أحمد محرز ، الذي ولد في 11 يونيو 1949، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.









وعلى الرغم من أن رصيد أحمد محرز، في الوسط الفني خمسة أفلام فقط، إلا أنه حظي على احترام وتقدير عدد كبير من النقاد فى تلك التجارب السينمائية ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:





- والده هو الطبيب إسماعيل محرز الذي يعتبر من كبار الأطباء في تاريخ مصر.





- دخل مجال التمثيل من خلال فيلم الأقدار الدامية، الذى تولى إخراجه خيرى بشارة فى أولى تجاربه الإخراجية .





- كون مع المخرج يوسف شاهين ثنائيا فنيا ناجحا ، حيث شاركه فى أربعة أعمال سينمائية دفعة واحدة كان أهمها عودة الابن الضال، وهو ما جعل عددا كبيرا من النقاد فى مصر وفرنسا يشيدون بدوره.





- كان يعتبر الفن هواية ، لذا لم يشارك سوى فى الأفلام التى حظيت على إعجابه.





- كان آخر اعمال فيلم سكوت هنصور مع يوسف شاهين ، وتوفى يوم 21 يوليو عام 2008، عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.