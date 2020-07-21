سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

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وظهر عماد محرم، مع ابنته التي التقطت الفيديو على طريق السيلفي، وسألته عن ابنة مديحة كامل، الحقيقية في الفيلم، باعتباره هو الذي جسد دور الخاطف في الفيلم، ليرد: «بس كده هحرق الفيلم»، ثم يجيب قائلًا: «بس الفيلم بقاله مدة عشان كده هقولكم ان بنتها هي بلية».





يذكر أن فيلم «العفاريت» من إنتاح عام 1990، وشارك في بطولته عمرو دياب ومديحة كامل ونعيمة الصغير وعماد محرم وحمدي الوزير، نادية شمس الدين، حسين الشريف، وتأليف: ماجدة خير الله، وإخراج: حسام الدين مصطفى.



