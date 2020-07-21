سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان عماد محرم، وهو يكشف عن اللغز الشهير لـ فيلم العفاريت، للفنان عمرو دياب، بعد 30 عامًا من مشاركته به، وهو الكشف عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، التي ظلت تبحث عنها بعد اختطافها.
إقرأ أيضًا | طفلة فيلم "العفاريت" تظهر مع عمرو دياب بصورة "سيلفي"
وظهر عماد محرم، مع ابنته التي التقطت الفيديو على طريق السيلفي، وسألته عن ابنة مديحة كامل، الحقيقية في الفيلم، باعتباره هو الذي جسد دور الخاطف في الفيلم، ليرد: «بس كده هحرق الفيلم»، ثم يجيب قائلًا: «بس الفيلم بقاله مدة عشان كده هقولكم ان بنتها هي بلية».
يذكر أن فيلم «العفاريت» من إنتاح عام 1990، وشارك في بطولته عمرو دياب ومديحة كامل ونعيمة الصغير وعماد محرم وحمدي الوزير، نادية شمس الدين، حسين الشريف، وتأليف: ماجدة خير الله، وإخراج: حسام الدين مصطفى.
وتدور أحداث فيلم «العفاريت» حول اختطافابنة رضيعة لمذيعة الأطفال كريمة (مديحة كامل)، من قبل عصابة تابعة لـ"الكتعة" (نعيمة الصغير)، التي تستغل الأطفال للشحاذة والسرقة، وتتوالى الأحداث.