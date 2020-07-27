منها القيمة المضافة .. برلماني يطالب بإعفاء صناعة الدواء من الضرائب





ونوه السلاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن غرفة صناعة الأدوية قد طالبت على لسان الدكتور أحمد العزبى رئيس الغرفة -خلال اجتماعه داخل اللجنة- بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، وقد قوبل المقترح بتأييد نواب اللجنة.





وأكد النائب أن دعم وتطوير صناعة الدواء أمن قومي، يساعد على توفير الدواء للمواطنين ومحدودي الدخل بأسعار رخيصة، مطالبا بالتركيز على هذا الملف بدعم شركات الدواء المصرية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا الملف، فضلا عن تقديم التسهيلات الضريبية والمالية للقائمين على الصناعة.





وأشار إلى أن الدعم والإنفاق على هذا القطاع سيعود بالمزيد من الربح على الدولة، عن طريق تغطية السوق بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم تصدير الفائض إلى الخارج بالعملة الصعبة بدلا من استيراده.

طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة دعم منظومة تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية وإعفائها من جميع الرسوم والضرائب ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة، حتى تتمكن من منافسة المنتج المستورد، الذي يتم إعفائه من الضريبة.