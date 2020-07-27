AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منها القيمة المضافة .. برلماني يطالب بإعفاء صناعة الدواء من الضرائب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:18 م
صناعة الدواء
صناعة الدواء
Advertisements
أحمد أيمن
طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة دعم منظومة تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية وإعفائها من جميع الرسوم والضرائب ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة، حتى تتمكن من منافسة المنتج المستورد، الذي يتم إعفائه من الضريبة.

ونوه السلاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن غرفة صناعة الأدوية قد طالبت على لسان الدكتور أحمد العزبى رئيس الغرفة -خلال اجتماعه داخل اللجنة- بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، وقد قوبل المقترح بتأييد نواب اللجنة.

وأكد النائب أن دعم وتطوير صناعة الدواء أمن قومي، يساعد على توفير الدواء للمواطنين ومحدودي الدخل بأسعار رخيصة، مطالبا بالتركيز على هذا الملف بدعم شركات الدواء المصرية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا الملف، فضلا عن تقديم التسهيلات الضريبية والمالية للقائمين على الصناعة.  

وأشار إلى أن الدعم والإنفاق على هذا القطاع سيعود بالمزيد من الربح على الدولة، عن طريق تغطية السوق بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم تصدير الفائض إلى الخارج بالعملة الصعبة بدلا من استيراده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يوجه رسالة لـ حمدى فتحى .. شاهد

صندوق الإسكان الاجتماعى: الرئيس السيسي كلفنا بطرح وحدات جديدة وجار وضع شروط الإعلان ال14

المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

بعد شراكتها مع مودة الأدهم.. من هي الممثلة إيناس النجار

5 لاعبين تحت المقصلة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي .. تعرف عليهم

تضحك على الجميع.. أحمد موسى: إثيوبيا لا تريد لنا الخير وسوف نذهب لمجلس الأمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. هذه العوامل ضارة بصحتك

هل عملية تنسيق القوام لها فوائد على الجسم ؟.. طبيب يجيب

هذه الأمراض تحتاج إجراءات استثنائية لإجراء عملية زراعة الشعر.. تعرف عليها